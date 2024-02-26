Боррель призывает Европу проснуться, пока не поздно

Европа должна усилить свою помощь Киеву, если не хочет, чтобы Путин победил. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País, опубликованное в воскресенье, 25 февраля.

По его мнению, исход войны в Украине может разрешиться в ближайшие месяцы.

«Путин и Трамп еще не победили, но они могут победить», — считает Боррель, поэтому «Европа должна проснуться».

Глава дипломатии ЕС отметил, что страны Евросоюза предоставили Украине «гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи» уже больше, чем США. Однако если европейцы хотят победы Украины, им следует «оказать больше помощи и быстрее».

Дипломат заявил, что европейские страны не принимают непосредственного участия в войне в Украине и потому «не до конца понимают» важность происходящего.

«Россия — недемократический режим, способный уничтожать своих оппонентов, таких как Навальный, или ликвидировать перебежчиков на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна?» — спрашивает глава европейской дипломатии.

Боррель подчеркнул, что Европе пора бы «проснуться» и осознать, в каком опасном мире она существует. Также он призвал европейцев взять на себя ответственность и повысить собственную обороноспособность, чтобы быть готовыми «к любым вероятностям».

Напомним, Боррель считает, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы.