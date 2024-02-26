Стало известно, как питаются долгожители

Популярный американский исследователь феномена долгожительства и автор книг о здоровом питании Дэн Бюттнер поведал, что едят долгожители. По его словам, в их рационах входят ферментированные продукты и растительная пища.

Стоит отметить, что работы эксперта фокусируются на исследовании так называемых голубых зон, то есть нескольких небольших регионов мира, которые в пропорции, значительно превышающей среднестатистическую, населяют долгожители.

Специалист считает, что основным условием достижения долголетия является правильное питание.

Поясняется, что такое питание подразумевает ограничение доли белка животного происхождения в рационе и увеличение количества употребляемых бобовых и овощей.

Отмечается, что фасоль, чечевица и горох богаты белком и клетчаткой – неперевариваемыми пищевыми волокнами, способствующими улучшению работы кишечника.

Кроме этого, еще одним немаловажным принципом правильного питания долгожителей является разнообразие. В некоторых странах (например, в Японии), существует сотни разновидностей грибов, лука, фасоли, маринованных огурцов и других ферментированных продуктов. В Средиземноморском регионе (включает в себя территории Франции, Португалии, Италии и Испании) популярны сыр и йогурт, которые также представляют собой ферментированные продукты.

Подчеркивается, что чередование ферментированных продуктов со свежими растительными может обеспечить защиту организма от диабета, заболеваний сердца.

Резюмируется, что употребление разнообразных продуктов означает, что человек с большей вероятностью получит все необходимые витамины, минералы и питательные вещества.

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