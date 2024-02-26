Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, как питаются долгожители

Стало известно, как питаются долгожители

Агата Кловская
26.02.24 01:31
139
Стало известно, как питаются долгожители

Популярный американский исследователь феномена долгожительства и автор книг о здоровом питании Дэн Бюттнер поведал, что едят долгожители. По его словам, в их рационах входят ферментированные продукты и растительная пища.

Стоит отметить, что работы эксперта фокусируются на исследовании так называемых голубых зон, то есть нескольких небольших регионов мира, которые в пропорции, значительно превышающей среднестатистическую, населяют долгожители.

Специалист считает, что основным условием достижения долголетия является правильное питание.

Поясняется, что такое питание подразумевает ограничение доли белка животного происхождения в рационе и увеличение количества употребляемых бобовых и овощей.

Отмечается, что фасоль, чечевица и горох богаты белком и клетчаткой – неперевариваемыми пищевыми волокнами, способствующими улучшению работы кишечника.

Кроме этого, еще одним немаловажным принципом правильного питания долгожителей является разнообразие. В некоторых странах (например, в Японии), существует сотни разновидностей грибов, лука, фасоли, маринованных огурцов и других ферментированных продуктов. В Средиземноморском регионе (включает в себя территории Франции, Португалии, Италии и Испании) популярны сыр и йогурт, которые также представляют собой ферментированные продукты.

Подчеркивается, что чередование ферментированных продуктов со свежими растительными может обеспечить защиту организма от диабета, заболеваний сердца.

Резюмируется, что употребление разнообразных продуктов означает, что человек с большей вероятностью получит все необходимые витамины, минералы и питательные вещества.

Ранее российский диетолог рассказала о небывалой пользе сала.

Тэги: здоровье, мир, питание, долголетие

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
25.02.24 13:17

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.02.24 00:01

Ученые опровергли известный миф о любви

25.02.24 12:21

Трамп пообещал отомстить Байдену

25.02.24 12:13

Боррель считает, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы

25.02.24 12:02

Украинцам рассказали о крайне сложной ситуации на ЗАЭС

25.02.24 11:55

Война в Украине: ситуация на фронтах на 25 февраля

25.02.24 11:46

Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале

25.02.24 11:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат

24.02.24 16:10

Нейросеть готова использовать ядерное оружие

24.02.24 13:35

Премьер Италии заявила, что война в Украине спровоцировала нападение ХАМАС на Израиль

25.02.24 11:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат

24.02.24 16:10

Нейросеть готова использовать ядерное оружие

24.02.24 08:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат

23.02.24 16:18

Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности

23.02.24 11:25

Зеленский назвал причину отставки Залужного

23.02.24 11:09

За Сутки бойцы ВСУ ликвидировали еще тысячу оккупантов

23.02.24 10:47

В Днепре шахеды попали в многоэтажку

23.02.24 10:13

Байден встретился с женой Навального

22.02.24 16:16

Польша разблокирует границу для военных и гуманитарных грузов. Вопрос ближайших часов

22.02.24 15:43

Комитеты Европарламента дали «добро» на выделение 50 млрд евро для Украины

19.02.24 09:22

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 403 720 солдат

21.02.24 01:32

Маск рассказал, как поживает первый пациент с имплантом Neuralink в мозге

19.02.24 15:11

Женщина из Испании вылечила зрение ну очень странным способом

20.02.24 09:22

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 404 950 солдат

20.02.24 15:23

Ученые выяснили, почему с возрастом люди становятся такими доверчивыми

19.02.24 09:31

Война в Украине: ситуация на фронтах на 19 февраля

20.02.24 14:11

Министр обороны Швеции неожиданно… похвалил Россию

20.02.24 12:13

Ученые назвали гениальный по своей простоте способ похудения

19.02.24 12:49

Мадридский «Реал» провернул очень громкий трансфер

19.02.24 14:12

Ученые рассказали женщинам, как стареть правильно

Фото и Видео
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Нейросеть готова использовать ядерное оружие
Нейросеть готова использовать ядерное оружие
Американские военные заметили в небе кое-что странное
Американские военные заметили в небе кое-что странное
В селе на Ровенщине волки похищают собак
В селе на Ровенщине волки похищают собак
Зеленский показал тренировку украинцев на F-16
Зеленский показал тренировку украинцев на F-16
Руби Франке: блогер-воспитатель села в тюрьму за издевательство над детьми
Руби Франке: блогер-воспитатель села в тюрьму за издевательство над детьми
Ира фон Фюрстенберг: умерла самая известная аристократка из Европы
Ира фон Фюрстенберг: умерла самая известная аристократка из Европы
Зеленский анонсировал новые соглашения о безопасности
Зеленский анонсировал новые соглашения о безопасности
Бордерлендс (2024): трейлер и дата выхода нового комедийного боевика
Бордерлендс (2024): трейлер и дата выхода нового комедийного боевика
Тотальная видеослежка за украинцами: зарегистрирован законопроект
Тотальная видеослежка за украинцами: зарегистрирован законопроект
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.