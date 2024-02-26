Ученые опровергли известный миф о любви

Ученые из университета Торонто в Канаде рассказали кое-что о любви. Появились данные их работы.

Так, психологи установили, что популярная теория о пяти языках любви, согласно которой любовь выражается путем произнесения слов-поощрений, дарения подарков, оказания помощи, проведения времени вместе и физическими прикосновениями, является мифом.

Сообщается, что согласно концепции языков любви американского писателя и самопровозглашенного консультанта по вопросам брака Гэри Чепмена, каждый человек выражает привязанность «на своем языке».

Информируется о том, что в своей работе «Пять языков любви» автор выделяет пять способов выражения любви: прикосновения, слова, подарки, время и помощь.

Говорится, что несовпадение этих «языков любви» сопутствует проблемам в отношениях.

Впрочем, по словам экспертов, мета-анализ более ранних научных работ на тему стиля взаимоотношений в паре позволил выделить несколько несоответствий.

Сказано, что в выборку исследования входили весьма религиозные, традиционные моногамные гетеросексуальные цисгендерные пары, что влияет на достоверность полученных результатов и применимость их ко всем людям.

Установлено, что люди предпочитают проявление любви всеми способами.

Оказалось, что все пять «языков любви» значимы и уместны в зависимости от контекста.

Впрочем, резюмируется, что у данной теории есть и сильная сторона, так как она повышает осведомленность людей о неудовлетворенных потребностях в отношениях.

Ранее ученые выяснили, почему с возрастом люди становятся такими доверчивыми.