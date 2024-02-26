Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые опровергли известный миф о любви

Ученые опровергли известный миф о любви

Александр Панько
26.02.24 00:01
95
Ученые опровергли известный миф о любви

Ученые из университета Торонто в Канаде рассказали кое-что о любви. Появились данные их работы.

Так, психологи установили, что популярная теория о пяти языках любви, согласно которой любовь выражается путем произнесения слов-поощрений, дарения подарков, оказания помощи, проведения времени вместе и физическими прикосновениями, является мифом.

Сообщается, что согласно концепции языков любви американского писателя и самопровозглашенного консультанта по вопросам брака Гэри Чепмена, каждый человек выражает привязанность «на своем языке».

Информируется о том, что в своей работе «Пять языков любви» автор выделяет пять способов выражения любви: прикосновения, слова, подарки, время и помощь.

Говорится, что несовпадение этих «языков любви» сопутствует проблемам в отношениях.

Впрочем, по словам экспертов, мета-анализ более ранних научных работ на тему стиля взаимоотношений в паре позволил выделить несколько несоответствий.

Сказано, что в выборку исследования входили весьма религиозные, традиционные моногамные гетеросексуальные цисгендерные пары, что влияет на достоверность полученных результатов и применимость их ко всем людям.

Установлено, что люди предпочитают проявление любви всеми способами.

Оказалось, что все пять «языков любви» значимы и уместны в зависимости от контекста.

Впрочем, резюмируется, что у данной теории есть и сильная сторона, так как она повышает осведомленность людей о неудовлетворенных потребностях в отношениях.

Ранее ученые выяснили, почему с возрастом люди становятся такими доверчивыми.

Тэги: ученые, мир, любовь

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
25.02.24 13:17

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.02.24 12:21

Трамп пообещал отомстить Байдену

25.02.24 12:13

Боррель считает, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы

25.02.24 12:02

Украинцам рассказали о крайне сложной ситуации на ЗАЭС

25.02.24 11:55

Война в Украине: ситуация на фронтах на 25 февраля

25.02.24 11:46

Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале

25.02.24 11:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат

24.02.24 16:10

Нейросеть готова использовать ядерное оружие

24.02.24 13:35

Премьер Италии заявила, что война в Украине спровоцировала нападение ХАМАС на Израиль

24.02.24 13:26

Ситуация с электричеством: экспорт Украины вырос

25.02.24 11:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат

24.02.24 16:10

Нейросеть готова использовать ядерное оружие

24.02.24 08:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат

23.02.24 16:18

Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности

23.02.24 11:25

Зеленский назвал причину отставки Залужного

23.02.24 11:09

За Сутки бойцы ВСУ ликвидировали еще тысячу оккупантов

23.02.24 10:47

В Днепре шахеды попали в многоэтажку

23.02.24 10:13

Байден встретился с женой Навального

22.02.24 16:16

Польша разблокирует границу для военных и гуманитарных грузов. Вопрос ближайших часов

22.02.24 15:43

Комитеты Европарламента дали «добро» на выделение 50 млрд евро для Украины

19.02.24 09:22

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 403 720 солдат

21.02.24 01:32

Маск рассказал, как поживает первый пациент с имплантом Neuralink в мозге

19.02.24 15:11

Женщина из Испании вылечила зрение ну очень странным способом

20.02.24 09:22

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 404 950 солдат

20.02.24 15:23

Ученые выяснили, почему с возрастом люди становятся такими доверчивыми

19.02.24 09:31

Война в Украине: ситуация на фронтах на 19 февраля

20.02.24 12:13

Ученые назвали гениальный по своей простоте способ похудения

20.02.24 14:11

Министр обороны Швеции неожиданно… похвалил Россию

19.02.24 12:49

Мадридский «Реал» провернул очень громкий трансфер

19.02.24 14:12

Ученые рассказали женщинам, как стареть правильно

Фото и Видео
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Нейросеть готова использовать ядерное оружие
Нейросеть готова использовать ядерное оружие
Американские военные заметили в небе кое-что странное
Американские военные заметили в небе кое-что странное
В селе на Ровенщине волки похищают собак
В селе на Ровенщине волки похищают собак
Зеленский показал тренировку украинцев на F-16
Зеленский показал тренировку украинцев на F-16
Руби Франке: блогер-воспитатель села в тюрьму за издевательство над детьми
Руби Франке: блогер-воспитатель села в тюрьму за издевательство над детьми
Ира фон Фюрстенберг: умерла самая известная аристократка из Европы
Ира фон Фюрстенберг: умерла самая известная аристократка из Европы
Зеленский анонсировал новые соглашения о безопасности
Зеленский анонсировал новые соглашения о безопасности
Бордерлендс (2024): трейлер и дата выхода нового комедийного боевика
Бордерлендс (2024): трейлер и дата выхода нового комедийного боевика
Тотальная видеослежка за украинцами: зарегистрирован законопроект
Тотальная видеослежка за украинцами: зарегистрирован законопроект
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.