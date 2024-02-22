Самый титулованный футболист мира приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Бывший защитник Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес следующие 4,5 года своей жизни проведет в тюрьме. Такое решение было принято судом.
Как сообщает Marca, легендарный в прошлом футболист был признан виновным в деле об изнасиловании, кроме того, он планировал скрыться из тюрьмы после ареста.
Также Алвес должен выплатить компенсацию своей жертве в размере 150 тысяч евро и избегать общения с ней в течение 9,5 лет.
Дани Алвеса арестовали 20 января 2023 года без права внесения залога. Футболиста обвинила в сексуальном изнасиловании 23-летняя девушка. Это произошло в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. Потерпевшая уверяла, что Алвес издевался над ней в туалете этого заведения.
Отметим, что прокуратура просила для 40-летнего экс-футболиста 9 лет заключения, в то время как максимальное наказание по этой статье 12 лет.
Также добавим, что у легендарного игрока есть право подать апелляцию в Верховный суд Каталонии, а после этого — в Верховный суд Испании.