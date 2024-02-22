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Новости > Самый титулованный футболист мира приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Самый титулованный футболист мира приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Абелардо
22.02.24 14:16
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Самый титулованный футболист мира приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Бывший защитник Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес следующие 4,5 года своей жизни проведет в тюрьме. Такое решение было принято судом.

Как сообщает Marca, легендарный в прошлом футболист был признан виновным в деле об изнасиловании, кроме того, он планировал скрыться из тюрьмы после ареста.

Также Алвес должен выплатить компенсацию своей жертве в размере 150 тысяч евро и избегать общения с ней в течение 9,5 лет.

Дани Алвеса арестовали 20 января 2023 года без права внесения залога. Футболиста обвинила в сексуальном изнасиловании 23-летняя девушка. Это произошло в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. Потерпевшая уверяла, что Алвес издевался над ней в туалете этого заведения.

Отметим, что прокуратура просила для 40-летнего экс-футболиста 9 лет заключения, в то время как максимальное наказание по этой статье 12 лет.

Также добавим, что у легендарного игрока есть право подать апелляцию в Верховный суд Каталонии, а после этого — в Верховный суд Испании.

Дани Алвес завоевал за карьеру 46 трофеев и является самым титулованным футболистом в истории. В составе сборной Бразилии Алвес выступил на ЧМ-2022 в Катаре, где дошел до 1/4 финала.
 
В ходе карьеры защитник также играл за «Севилью», «Ювентус», ПСЖ и «Сан-Паулу». Он покинул «Барселону» в конце прошлого сезона. В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом «Пумас».
 
После того, как Алвеса обвинили в изнасиловании мексиканский «Пумас» разорвал с ним контракт.
 
Напомним, самый титулованный футболист мира продолжает «зажигать» даже в тюрьме.
Тэги: суд, футбол, тюрьма, спорт, Дани Алвес

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