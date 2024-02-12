Ученые нашли окаменелости беременной жабы, которой более 100 млн лет

Группа ученых в Китае раскопала древнюю лягушку с брюхом, полным яиц. Об этом сообщает Phys.

По словам исследователей, она происходит из нижнего или раннего мела, что указывает на то, что лягушка жила около 100 миллионов лет назад, во времена динозавров.

Просканировав окаменелость с помощью компьютерного томографа, ученые обнаружили, что лягушка принадлежала виду Gansubatrachus qilianensis и не была полностью зрелой. Однако она была вполне способна к размножению и имела полный живот яиц, расположенных столбиками, вероятно, в яйцеводе. Еще одно скопление яйцеклеток, вероятно, находилось в яичнике. Такое расположение повторяет репродуктивный процесс современных лягушек, в котором яйцеклетки проходят через парные яйцепроводы.

Исследователи исключили старость как причину смерти лягушки. Они также предполагают, что лягушка не умерла от проблем в источнике воды, таких как внезапное цветение водорослей. А тот факт, что в этом районе выжили несколько других лягушек, исключает возможность другой экологической проблемы.

Ученые предполагают, что наиболее вероятной причиной смерти лягушки было удушение самцом или слабость, вызванная активным спариванием.

Предыдущие исследования показали, что для обеспечения оплодотворения самки яйцеклеток самцы используют амплексус — место, где они обнимают самку, чтобы не дать ей возможности двигаться.

Известно, что современные самцы лягушек могут находиться в амплексусе часами, а иногда и днями, и этого достаточно, чтобы самка умерла от истощения или удушья.

Напомним, ученые нашли останки рыбы возрастом 380 млн лет.