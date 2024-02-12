Столтенберг и Белый дом раскритиковали Трампа из-за угроз странам НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, как угрожал странам НАТО, что будет подстрекать Россию к нападению на них, если они не будут делать взносы в Альянс. Это заявление вызвало возмущение у Белого дома и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает Reuters и Yle.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя заявление Трампа, назвал его «ужасным» и ставящим под угрозу нацбезопасность США.

«Поощрять вторжение убийственных режимов в наших ближайших союзников ужасно и безосновательно. И это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику», — сказал Бейтс.

На заявление Трампа отреагировал и генеральный секретарь НАТО. Как заявил Столтенберг, разговоры о том, что члены оборонного альянса не защищают друг друга, подрывают общую безопасность. Кроме того, по его словам, подобные заявления ставят под угрозу жизнь американских и европейских солдат.

Напомним, Трамп призвал не оказывать помощь Украине.