Польские фермеры начали акции протеста еще на двух КПП

Польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска «Медика — Шегини». Об этом сообщает ГПСУ.

«Польские фермеры начали акции протеста еще на двух пунктах пропуска и снова заблокировали „Шегини“», — говорится в сообщении.

Так, сегодня в 10:10 начались акции протеста польских фермеров неподалеку от пункта пропуска «Зосин — Устилуг».

«Протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час», — добавили пограничники.

А легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонн в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

Также, по данным ГПСУ, заблокировано движение возле пункта пропуска «Угринов — Долгобычев».

«Участники акции протеста намерены пропускать по 2 грузовика в час в оба направления», — говорится в сообщении.

Кроме этого, возобновлена блокировка на направлении пунктов пропуска «Медика — Шегини». Планируется пропускать по 1 грузовику в час, хотя на пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет.

Напомним, польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских фур.