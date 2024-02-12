Мудрик, Довбык, Трубин и другие футболисты сборной Украины попали в список «уклонистов»

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовал информацию о спортсменах, тренерах и спортивном персонале, которые просрочили разрешенные сроки пребывания за границей. За весь период действия в Украине военного положения, нарушили законодательство 317 человек.

В списке, опубликованном агентству «Интерфакс-Украина», среди так называемых уклонистов оказались и футболисты сборной Украины: Артем Довбык, Анатолий Трубин, Илья Забарный и Михаил Мудрик.

Присутствует также фамилия и экс-игрока кипрского АЕКа Артема Громов, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Всего же за два года с начала полномасштабного вторжения России Минспорта направило в Государственную пограничную службу Украины 4760 писем о пересечении границы спортсменами, а также тренерским и другим спортивным персоналом для участия в международных соревнованиях.

Напомним, жертвами войны в Украине стали более четырех сотен спортсменов.