Россия завербовала на войну в Украине 15 тысяч граждан Непала

Россия завербовала в свои ряды около 15 тысяч жителей, предлагая им за службу 2000 долларов, сообщает CNN.

«Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. В Непале у меня не было никакой возможности трудоустроиться. Но, оглядываясь назад, это было не правильное решение. Мы не представляли, что нас так быстро отправят на передовую и насколько ужасающей будет ситуация», — сказал один из непальских наемников.

Он объяснил, что решил пойти на войну, ведь у него не было работы дома. За это ему предлагали 2000 долларов в месяц и российское гражданство. Когда он приехал в Москву, там его отправили на краткую учебу, после которой он уехал воевать в Бахмуте. Там он пробыл около месяца, после чего получил ранения.

«В Бахмуте нет ни одного участка земли, который бы не пострадал от бомб. Все деревья, кусты и зелень... их уже нет. Большинство домов разрушено. Ситуация там настолько ужасна, что плакать хочется», — рассказал наемник, воевавший на стороне оккупантов.

В общей сложности, как сообщает CNN, около 15 тысяч жителей Непала приняли участие в войне на стороне РФ. По меньшей мере, 2000 из них пропали без вести. Члены семей наемников требуют от власти вернуть их мужчин домой. Но политики значительно умаляют количество непальских наемников, участвующих в российско-украинской войне. По их информации, в войне принимают участие около 200 граждан Непала.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 395 990 солдат.