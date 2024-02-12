Украина находится в самом тяжелом кризисе со времен битвы за Киев, — BILD

Сейчас Украина находится в тяжелейшем военном кризисе со времен битвы за Киев. Такую оценку дал заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, побывавший на фронте под Бахмутом.

«Как репортер в Украине, я не видел такого настроения со времен полномасштабного вторжения в 2022 году. Вопрос в том, понятна ли вся эта драма в Вашингтоне, Берлине и Париже», — рассуждает журналист.

По словам заместителя главного редактора BILD, цель украинского президента Владимира Зеленского — «отвоевать все захваченные Россией регионы». Но уже бывший главнокомандующий Валерий Залужный давно понял, что в сегодняшних условиях «она не может быть реализована и об этом следует заявить публично»: Украине не хватает «оружия, солдат, технологий и самое главное — надежной поддержки США».

«Поездка из Киева в Славянск — как путешествие в другую страну. В то время как киевляне могут снова наслаждаться жизнью в ресторанах, как минимум до комендантского часа, на Донбассе никто не знает, какой город может упасть следующим. Год назад был бой за Бахмут, погибли десятки тысяч человек. Сейчас идут бои за Часов Яр или Авдеевку. Ясно одно: преимущество у россиян! Хотя сами российские войска истощены, они все равно идут вперед метр за метром. Число жертв огромное, иногда до тысячи человек за сутки. Но президент РФ Владимир Путин по-прежнему не заботится о своих солдатах. Он хочет завоевания любой ценой», — написал Ронцхаймер.

Напомним, в СНБО признали ситуацию на фронте «очень сложной».