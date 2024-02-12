Ученые узнали о женщинах кое-что необычное

Эксперты из университета Пердью в США узнали о женщинах кое-что необычное. Как оказалось, они намного чаще падают с лестницы, чем мучжины.

Так, выяснилось, что женщины составляют около 80% пострадавших.

В ходе своей работы исследователи использовали видеонаблюдение для записи движений около 2,4 тысяч человек, поднимающихся и спускающихся по лестнице.

Всего съемка длилась в течение нескольких месяцев.

Оказалось, что большая часть падений происходит из-за невнимательности и рискованного поведения.

Американцы выделили несколько типов такого поведения.

Среди них – игнорирование происходящего под ногами, неиспользование перил, ношение обуви на высоких каблуках, занятость рук сумками и другими предметами, использование телефонов, перепрыгивание ступенек и привычка прятать руки в карманы.

Удалось узнать, что мужчинам свойственно перепрыгивание ступенек и то, что они не смотрят под ноги.

В то же время, женщины нечасто держатся за перила, используют гаджеты и передвигаются по лестнице с занятыми руками.

Увы, в 80% случаев именно женщины получают травмы при падениях с лестниц. Это объясняется стремлением к выполнению нескольких задач одновременно и рассеиванием внимания по этой причине.

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