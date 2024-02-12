Ученые поведали, почему нужно почаще общаться с собаками

Эксперты из Вуллонгонгского университета в Австралии доказали пользу общения с собаками. Об этом пишет издание International Journal of Psychophysiology.

Сказано о том, что даже небольшое взаимодействие с собакой способно снизить уровень гормона стресса (кортизола) в крови человека.

Информируется о том, что в итоге систематического обзора 129 предыдущих научных исследований на тему взаимодействия человека и животных исследователи установили, что поглаживание собаки и игра с ней снижают уровень кортизола (гормона стресса) в крови человека.

Подчеркивается, что положительный эффект проявляется даже при недолгом взаимодействии.

Поясняется, что во время общения у человека и животного в крови повышается концентрация другого гормона – окситоцина, который является нейромедиатором, биологически активным веществом, передающим сигналы от нервной системы к мышцам. Также его называют гормоном любви и привязанности.

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