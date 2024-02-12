Ученые рассказали, как ставки на спорт влияют на психику

Ученые из Австралийского государственного университета в Квисленде поведали о том, как ставки на спорт влияют на психику. Данные их отчета цитирует издание Journal of Behavioral Addictions.

По их словам, ставки на спорт с мобильных устройств на онлайн-платформах способствуют более рискованному поведению в азартных играх и игровой зависимости.

В своем исследовании эксперты использовали метод экологической сиюминутной оценки, который предполагает сбор данных в режиме реального времени.

Всего австралийцам удалось получить информацию о 1 378 сеансах ставок непосредственно от участников.

Подчеркивается, что участниками были молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, которые делали ставки на спорт или киберспорт не реже двух раз в неделю.

Была собрана информация о состоянии психического здоровья людей, часто используемых платформах для ставок и негативном опыте, связанном с азартными играми.

Выяснилось, что возможность делать ставки из любого места в любое время при сохранении конфиденциальности является значимым предикатором развития зависимости.

Сказано, что те же самые функции, обеспечивающие привлекательность и удобство процесса ставок на смартфонах, также могут приводить к более рискованному поведению в азартных играх.

Информируется, что ставки со смартфона были связаны с более высокой вероятностью последующего использования компьютера или ноутбука для аналогичных целей.

Отмечается, что высокая доступность, привлекательность и анонимность такой деятельности может стать причиной развития импульсивного поведения и потенциального пристрастия к азартным играм.

Резюмируется, что широкий доступ к рекламным акциям букмекерских клубов связан с размещением ставок у большего числа операторов.

Ранее была названа еще одна причина повышать свой уровень физической активности.