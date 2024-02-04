Александр Белоконь: на фронте погиб чемпион мира по пауэрлифтингу

На фронте погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Об этом сообщил глава Ассоциации спортивной борьбы Вадим Кисиль.

На момент смерти Александру Белоконю было 32 года. Его мобилизовали в марте 2023 года.

«Александр Белоконь был одним из самых сильных людей Украины. Еще в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году Александр Белоконь получил Мастера спорта по богатырским играм», — сообщил Кисиль.