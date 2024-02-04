Александр Белоконь: на фронте погиб чемпион мира по пауэрлифтингу

Бой Усика и Фьюри сорвался из-за травмы
Польские фермеры намерены снова блокировать границу с Украиной
Буданов рассказал детали спецоперации по уничтожению вражеского ракетного катера «Ивановец»
Украина и Канада вышли на финишную прямую по гарантиям безопасности
Евросовет назвал условия выделения денег Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 387 060 солдат
Война в космосе уже идет, - The Economist
Украинские дроны потопили вражеский ракетный катер. На его борту могли находиться до 40 моряков
Зеленский обратился к ЕС касательно поставок снарядов
На Харьковщине и Сумщине активизировались вражеские ДРГ