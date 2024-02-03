Министр обороны Германии Писториус тайно женился Юлии Шванхольц

63-летний Борис Писториус и 43-летняя Юлия Шванхольц стали встречаться в начале прошлого года. Их часто видели вместе на светских и партийных мероприятиях.

Журналистам стало известно, что Борис и Юлия сыграли свадьбу незадолго до Нового года.

В Минобороны Германии в ответ на запрос подтвердили, что «господин федеральный министр Писториус женился на днях».

Сам Писториус не делал никаких заявлений о браке с Юлией Шванхольц, но стал появляться с обручальным кольцом.