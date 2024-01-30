Зеленский рассказал, сколько ракет РФ выпустила по Украине в январе

Только в январе страна-агрессор Россия выпустила по территории Украины более 330 ракет разных типов и около 600 ударных беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter во вторник, 30 января.

«С начала года Россия выпустила по городам Украины более 330 ракет разных типов и около 600 боевых беспилотников. Чтобы противостоять такому давлению террористов, нужен достаточно крепкий воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы строим с нашими партнерами», — написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что контроль Украины над своим небом является критически важным для обеспечения безопасности на земле — от передовых позиций до больниц и школ в тылу.

«Противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба являются нашими приоритетами. Российский террор нужно победить — это достижимо», — резюмировал он.

Напомним, в ВС ВСУ рассказали, как повлияет сбитие А-50 на ракетные удары по Украине.