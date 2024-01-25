Каролина Сиино: «Мисс Япония» стала этническая украинка

Победительницей конкурса «Мисс Япония» стала этническая украинка. Титул получила 26-летняя Каролина Сиино из Тернополя.

В Японию Каролина Сиино переехала в 5 лет и выросла в Нагое. Каролина не только первая победительница, родившаяся за пределами Японии, но и самая старшая в свои 26 лет.

После победы Каролины Сиино в Сети разгорелись дискуссии. Комментаторы высказывают недовольство тем, что девушку с европейской внешностью называют самой красивой японкой и подчеркивают, что Каролина не имеет отношения к Японии, поскольку является 100% украинкой.

Главный организатор конкурса ответил на критику, отметив, что победа Каролины Сиино была заслуженной, так как она владеет языком и культурой лучше многих участниц: «Она говорит и пишет на красивом и правильном японском языке. Она больше японка, чем мы».