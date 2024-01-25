Кацуба назвал три причины, благодаря которым Украина эффективно проходит зиму

Эта зима — вторая подряд самая сложная в истории Украины, но, несмотря на задержку западной помощи и скандалы вокруг темы коррупции в сфере энергетики, государство проходит эту зиму нормально. Об этом в своей статье пишет предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба.

Хотя зимняя погода ждет нас как минимум до середины марта, у Украины есть все причины иметь осторожный оптимизм по прохождению этого периода. Даже вопреки наличию в России, по оценкам ГУР, более 900 ракет и неопределенное количество "шахедов". Такой результат обеспечивает соединение трех факторов, рассказал эксперт.

Первый фактор – эффективность украинской противовоздушной обороны. Западная ПВО сделала Киев уникально безопасным местом во время войны, усиливается противовоздушная оборона и других украинских городов и критической инфраструктуры. Кроме того, создание мобильных групп противовоздушной обороны позволяет эффективно уничтожать "шахеды".

Второй фактор – по мнению Кацубы – работа энергетиков по децентрализации энергоснабжения. В 2023 году энергетические компании сделали много "домашней работы" - подготовили резервные мощности для доставки энергии, запаслись трансформаторами и оборудованием для ремонта.

Третий фактор – присоединение Украины к европейскому энергетическому рынку позволило страховаться на национальном или региональном уровне при сбое поставок благодаря импорту энергетики из Румынии, Польши, Словакии, Польши. Если же ситуативно (по причине повреждения сетей) возникает локальный избыток энергии, у нас есть техническая возможность экспортировать энергию в эти страны, резюмировал предприниматель.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.

