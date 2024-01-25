Стало известно, как энергетические напитки влияют на сон

Ученые из университета Бергена и университета Осло в Норвегии рассказали, что энергетические напитки плохо влияют на сон. Появились данные их работы.

Эксперты говорят, что частое употребление энергетических напитков – это около двух-трех банок в неделю – связано с трудностями с засыпанием и частыми ночными пробуждениями.

Указывается, что всего в этом исследовании приняли участие 5 3266 норвежских студентов в возрасте 18-23 лет.

Люди предоставили информацию о том, как часто они употребляют энергетические напитки.

Кроме этого специалисты собрали данные о режиме сна участников, наличии трудностей с засыпанием, частоте ночных пробуждений и самочувствии в течение дня.

Выяснилось, что мужчины, выпивающие два-три энергетических напитка в неделю на 35% чаще ложились спать после полуночи, на 52% чаще спали менее шести часов и на 60% чаще просыпались среди ночи, чем те, кто их не пил такие напитки или пил их редко.

Также оказалось, что любители энергетических напитков женского пола на 20% чаще ложились спать после полуночи, на 58% чаще спали менее шести часов и на 24% испытывали ночные пробуждения.

Подчеркивается, что ученые не пытались доказать, что тонизирующие напитки вызывают бессонницу и другие проблемы со сном, однако подчеркивается, что многие из них содержат слишком большое количество сахара и кофеина, а стимулирующий эффект от этих веществ может негативно влиять на качество сна.

Ранее британцы предупредили, что резко отказываться от алкоголя нельзя.