Число украинцев, у которых есть приложение «Дія», перевалило за двадцать миллионов человек

Число уникальных пользователей приложения «Дія» растет. Данные приводит министерство цифровой трансформации.

Так, в 2023-м году оно увеличилось на 7,5% или на 1,4 миллиона человек.

Сейчас приложение есть уже более чем у 20 миллионов украинцев.

С начала войны до января прошлого года число уникальных пользователей приложения увеличилось на 2,85 миллиона человек (на 18%) до 18,6 миллионов людей.

При этом в мае 2023-го года была достигнута отметка в 19 миллионов пользователей.

Резюмируется, что сейчас в приложении доступны более трех десятков сервисов и 14 документов.

Ранее мы писали, что в «Дії» провели ряд изменений.