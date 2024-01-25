Прогноз инфляции в Украине на этот год был улучшен

В НБУ рассказали, что будет с инфляцией в нашей стране. Прогноз был скорректирован в позитивную сторону.

Так, на 2024-й год он был улучшен с 9,8% до 8,6% и на 2025-й год – с 6% до 5,8%.

Финансовый регулятор говорит: «Несмотря на ожидаемое ускорение инфляции в 2024-м году (с 5,1% в прошлом году), она будет оставаться умеренной и вернется в целевой диапазон в 2025-м году благодаря монетарной политике НБУ, а в 2026-м году – к цели 5%».

Информируется также, что инфляция в нашей стране находится в пределах целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт в ближайшие месяцы, но с середины года ускорится из-за исчерпания эффектов высоких прошлогодних урожаев.

Эксперты отмечают, что на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат.

Но, при этом, инфляция будет оставаться умеренной, в том числе благодаря мерам НБУ по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов.

Сказано, что дальнейшему снижению инфляции в следующем году будет способствовать, в первую очередь, допускаемое в прогнозе снижение рисков безопасности.

Прогнозируется, что это обеспечит всеобщее улучшение ожиданий, а также позволит наладить логистику и производственные процессы.

Указывается, что весомыми факторами снижения ценового давления будут оставаться и меры процентной и валютной политики НБУ.

В то же время, стоит добавить, что в случае продолжение войны в 2025-м году НБУ допускает ухудшение прогноза инфляции.

Резюмируется, что прогноз базовой инфляции на этот год был улучшен до 6,4% с 8,6% по сравнению с 4,9% в прошлом году, а в следующем году базовая инфляция составит 3,1%.

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