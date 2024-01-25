На Ровенщине женщина умерла в стоматологическом кабинете

В Здолбунове (Ровенская область) на днях в стоматологии умерла женщина во время лечения зубов. Правоохранители начали расследование. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

«19 января около 18:40 от медиков скорой поступило сообщение, что во время визита в частную стоматологическую клинику в городе Здолбунов умерла 50-летняя женщина», — говорится в заявлении.

Предварительно полицейские выяснили, что жительница села Здовбица лечила зубы с использованием седации.

После введения препаратов у нее остановилось дыхание: медики пытались провести реанимационные мероприятия, впрочем, они не дали результата. К сожалению, женщина умерла.

При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства, имеющие значение по делу.

По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником следователи начали досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, которая установит причину смерти 50-летней жительницы Здовбицы.

Напомним, в Тернополе после визита к стоматологу умер крошечный ребенок.