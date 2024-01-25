Бритни Спирс: американская певица влипла в очередной «голый» скандал

42-летняя американская певица Бритни Спирс оказалась в эпицентре очередного скандала. Об этом пишет издание The Sun.

Артистку внесли в черный список отеля Four Seasons на курорте Уэстлейк-Виллидж в США.

Произошло это после жалоб постояльцев на поведение девушки.

Уверяется, что за последний год Бритни Спирс достала местных сотрудников своими выходками.

Так, сообщается, что некоторые гости жаловались, что она ходит с голой грудью у бассейна и заставляет их чувствовать себя некомфортно, а ее поведение часто бывает странным и раздражающим.

Информируется, что певица являлась давним гостем пятизвездочного отеля, так как он находится всего в нескольких минутах езды от ее особняка.

Известно, что ей очень нравилось ходить в спа-салоны, а также к косметологу и массажисту.

Источники отмечают: «Бритни Спирс, может быть, и знаменитость, но она не может бегать и делать все, что захочет».

Примечательно, что в 2023-м году ей также запретили посещать это место, однако позже простили эпатажную клиентку.

Добавим, что представитель Бритни Спирс заявил изданию, что эта история не соответствует действительности, а в отеле комментировать ситуацию не стали.

Ранее мы писали, что у Бритни Спирс редкое заболевание.