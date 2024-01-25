В России почему-то резко дорожают гробы

В России на фоне войны с Украиной резко выросла стоимость ритуальных услуг и товаров. В частности гробы с начала широкомасштабной войны подорожали более, чем на 22,2%. Об этом в среду, 24 января, сообщает The Moscow Times со ссылкой на статистику Росстата.

Отмечается, что в первый год войны гробы подорожали на 15,82%, а в прошлом году — еще на 5,55%.

С учетом 2021 года, когда Россия на фоне пандемии переживала беспрецедентную в современной истории смертность, стоимость гроба выросла на 36,6%. В результате накопленный за последние три года рост стал рекордным за прошедшие 13 лет.

Одновременно, согласно Росстату, с двузначной скоростью дорожает «рытье могил». В прошлом году рост цен на эту услугу достиг 11,25% и стал максимальным за все время доступной статистики (с 2016 года). Накопленным итогом за два года войны рытье могил стало дороже на 20,6%.

По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, рост цен на ритуальные услуги связан с «удорожанием базовой закупочной продукции» — дерева и металла.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 379 610 солдат.