От Байдена начали отворачиваться соратники по Демократической партии

От президента США Джо Байдена начали отворачиваться соратники по Демократической партии. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается: «Законодатели-демократы на условиях анонимности сказали в интервью, что пока кампания Джо Байдена не развивается, его возраст беспокоит избирателей, партия теряет голоса из-за высоких цен и войны в Секторе Газ».

Подчеркивается: «Они считают его аутсайдером».

Также информируется, что некоторые в демократической партии обеспокоены шансами Джо Байдена обойти экс-главу государства Дональла Трампа, та как тот лидирует в опросах.

Резюмируется: «Закулисная тревога контрастирует с публичными проявлениями солидарности».

Ранее Байден рассказал, кто будет его конкурентом на выборах президента США.