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Новости > Украина строит трехуровневую линию обороны, — Шмыгаль

Украина строит трехуровневую линию обороны, — Шмыгаль

Александр Панько
25.01.24 15:19
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Украина строит трехуровневую линию обороны, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонных рубежей по всем направлениям, на это уже выделены десятки миллиардов гривен. Об этом он сказал на совместном с главой правительства Словакии Робертом Фицо брифинге в Ужгороде, передает Укринформ.

По словам Шмыгаля, спецтехнику для строительства оборонных сооружений Украина может приобрести у Словакии.

«Мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной техники. С премьером Фицо мы пришли к согласию, что будем сотрудничать в вопросе поставок такой техники со стороны Словацкой Республики», — отметил премьер-министр.

Он уточнил, что словацкие частные компании будут поставлять бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.

«Словакия уже приняла решение для поставки двух машин для разминирования Божена-4, чтобы наши саперы могли проводить соответствующие работы на деоккупированной части Херсонщины. Мы очень благодарны за это», — сказал Шмыгаль.

Напомним, Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. К такой договоренности, помимо других, пришли глава Кабмина Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде.

Тэги: Украина, оборона, Денис Шмыгаль, Роберт Фицо, линия обороны

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