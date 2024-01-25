Рак простаты хотят… переименовать

Врачи из США хотят переименовать рак простаты. Связано это со страхом больных перед подобным диагнозом, пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается следующее: «Все большее число медиков высказывают позицию, которая может показаться необычной: низкодифференцированные виды рака простаты, которые медленно растут или не растут вовсе, не следует называть раком или раковой опухолью».

Так, врачи говорят, что все дело в том, что эти слова пугают мужчин, их семьи, а иногда даже врачей, заставляя искать более агрессивное лечение, чем нужно пациентам, оставляя мужчин с изнурительными побочными эффектами, вместо того, чтобы придерживаться тщательно контролируемого выжидательного подхода.

Уточняется, что ранее некоторые формы рака, например, рака щитовидной железы, шейки матки и мочевого пузыря уже были переклассифицированы, в том числе и для того, чтобы не запугивать больных, так как маловероятно, что опухоль будет расти.

Ожидается, что при другом названии, таком как предраковое поражение, пациенты были бы предупреждены о проблеме, но их не испугало бы слово рак.

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