Берлин и Киев завершают переговоры о гарантиях безопасности

Германия и Украина готовят двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Об этом в среду, 24 января, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

В пресс-службе немецкого правительства отметили, что в этот день Шольц провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Важную роль в ней занял вопрос «партнерства в сфере безопасности».

«Я предполагаю, что мы в ближайшее время это финализуем... Природа вопроса требует того, чтобы мы оба говорили об этом, когда мы вместе завершим работу над документом, а не до того, как он будет завершен. Но у меня есть ощущение, что мы на пороге завершения переговоров», — отметил Шольц.

Он также заверил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Напомним, Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям для Украины.