Синоптики предупредили, что в ближайшие дни погода в Украине будет весьма неприятной

В ближайшие дни погода в Украине не порадует. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

По словам экспертов небесной канцелярии, в пятницу, 26 января, ночью ожидается умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь. В западных областях местами прогнозируется налипание мокрого снега, в юго-восточной части местами гололедица. Кроме юга на дорогах будет гололедица.

Отмечается, что ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Одесской местами в Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с.

В течение суток будет от 2 мороза до 3 тепла. Днем в Одесской области и в Крыму прогреется до плюс 1-6.

При этом в Карпатах ожидается снег, метель, ночью и днем будет 2-7 мороза.

В Киеве завтра ночью пройдет умеренный, а днем небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток составит 0-2 тепла.

В субботу, 27 января, в нашей стране прогнозируется небольшой, в западных областях умеренный снег, мокрый снег. Днем в Закарпатье и на юге страны – мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ночью днем от 2 тепла до 3 мороза. Ночью в западных областях минус 1-6, днем в южной части и Закарпатье 0-5 тепла. В то же время, в Карпатах пройдет снег, температура ночью 10-15 мороза, днем минус 4-9.

Послезавтра в украинской столице ожидается небольшой мокрый снег, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем около 0.

Ранее синоптик «расписал» погоду в Украине до конца зимы.