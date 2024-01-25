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Новости > Без электричества в Украине остаются сотни населенных пунктов: ситуация по регионам

Без электричества в Украине остаются сотни населенных пунктов: ситуация по регионам

Александр Панько
25.01.24 11:36
109
Без электричества в Украине остаются сотни населенных пунктов: ситуация по регионам

В Украине сохраняются проблемы с электричеством. О ситуации на четверг, 25 января, сообщает «Укрэнерго».

Говорится о том, что из-за непогоды, российских обстрелов и технических проблем обесточены 432 населенных пункта.

Уточняется, что из-за козней небесной канцелярии без электричества остаются 50 населенных пунктов. Проблемы фиксируют в Закарпатской (25), Львовской (18), Черниговской (четыре) и Кировоградской (три) областях.

В результате боевых действий и по другим причинам без электричества остаются 382 населенных пункта.

Сказано, что из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Информируется, что аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Впрочем, добавляют энергетики, потребление электроэнергии в нашей стране несколько снизилось из-за потепления. Дефицита в энергосистеме нет и не прогнозируется.

За минувшие сутки на тепловых электростанциях в аварийный ремонт выведены два блока, еще на одном продлен срок ремонта.

Резюмируется, что Украина продолжает импорт электроэнергии на протяжении всех суток, за исключением ночи, из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 5737 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 961 МВт. Экспорт сегодня отсутствует.

Ранее энергетики обнадежили украинцев.

Тэги: общество, погода, война, регионы, непогода, электричество, новости Украины

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