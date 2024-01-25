Texit: штат Техас готов отделиться от США

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 379 610 солдат
У США закончились деньги на помощь Украине, — Пентагон
В Туапсе вспыхнул мощный пожар на нефтебазе после атаки неизвестных беспилотников
Зеленский вызвал Залужного, Буданова и Малюка. Из-за катастрофы Ил-76
Минобороны внесло правки в текст законопроекта о мобилизации: голосование в ВРУ уже завтра, - источник
В Минобороны прокомментировали падение Ил-76. Украинцев предупредили о фейках
Словакия поддержит выделение 50 млрд евро Украине от ЕС, — Шмыгаль
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