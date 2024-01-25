Texit: штат Техас готов отделиться от США

В Техасе на фоне скандалов с миграцией усилились призывы к выходу из состава США. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

Поводом стало решение Верховного суда, которое разрешает федеральным властям убрать стену из колючей проволоки, которую губернатор штата Грег Эббот начал строить вдоль границы с Мексикой.

После этого в Техасе снова воспряли сторонники "Тексита" - выхода штата из состава северо-американского государства.

Лидер движения "Тексит" Дэниел Миллер (на фото) попытался использовать эту ситуацию и включить вопрос о независимости Техаса в бюллетень на республиканских праймериз, которые начались в США.

В Республиканскую партию было подано прошение о проведении такого референдума. Оно набрало 139 456 голосов - при минимально необходимых 97 тысячах. Но партийные власти отказали "Текситу", ссылаясь на нарушение сроков подачи заявки и на то, что часть подписей может быть недостоверной.

Попытка оспорить это через суд закончилась для сторонников независимости Техаса неудачей.

И, идея провалилась, Миллер считает движение в сторону отделения уже идет.

"Я думаю, что траектория, по которой движется федеральное правительство, траектория, по которой движется Техас - мы движемся в этом направлении... Думаю, что через 30 лет Техас станет независимым государством", - заявил активист.

Этому, по мнению Миллера, будет предшествовать переходный период, во время которого будут пересмотрены законы и валютная политика.

Справка. Техас был независимым до 1845 года.