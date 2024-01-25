Стало известно, как вырос ВВП Украины в прошлом году

Украинская экономика понемногу ожила. Об этом информирует министерство финансов.

Так, как сообщается, по предварительным оперативным оценкам реальный валовой внутренний продукт нашей страны в 2023-м году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022-м году.

Финансисты говорят: «В прошлом году украинская экономика проявила высокую устойчивость, вернулась к восстановительному росту и по итогам года показала лучшие результаты, чем прогнозировалось в начале года».

Эксперты поясняют, что такой результат является отражением улучшения ситуации с безопасностью в Украине благодаря профессиональности и стойкости ВСУ, системной финансовой поддержке со стороны международных партнеров.

Кроме этого отмечают слаженную работу правительства и бизнеса.

Уточняется, что в течение минувшего года ситуация на валютном рынке оставалась стабильной и контролируемой, говорится в обзоре.

Было сказано, что благодаря существенным поступлениям от международных партнеров и накоплению значительного уровня международных резервов НБУ в октябре перешел в режим управляемой гибкости обменного курса.

Известно, что на конец 2023-го года гривна девальвировала 3,9% до 38 гривен за доллар, а международные резервы выросли на 42,2% до 40,5 миллиардов долларов.

Специалисты поведали: «Темп роста потребительских цен на протяжении всего 2023-го года отвечает наиболее спокойным, с точки зрения инфляции, годам мирного времени, а в годовом измерении (5,1%) он достиг самого низкого уровня за последние три года».

Добавим, что министерство экономики под бюджетные расчеты 2024-го года закладывало рост ВВП на уровне 5%.

Ранее стало известно, сколько Украина потратила на безопасность и оборону в прошлом году.