Война в Украине: ситуация на фронтах на 25 января

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на четверг, 25 января.

За минувшие сутки произошло 58 боевых столкновений.

Россия нанесла 6 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 121 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Россияне нанесли очередной авиационный удар, применив 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО были уничтожены 11 вражеских дронов.

К сожалению, авиационные удары получили: Земляной Яр, Зибино, Красное Первое, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Предтечино, Семеновка, Авдеевка, Северное, Максимилиановка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области; Качкаровка, Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Новоберислав Херсонской области.

Так, под артиллерийским огнем оказались более ста населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Купянском направлении ВСУ были отражены 6 атак врага у Синьковки Харьковской области.

Информируется, что на Лиманском направлении украинские военные отразили 4 атаки России вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще 5 атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

Сказано, что на Бахмутском направлении украинскими военными были отражены 7 атак России недалеко от Васюкивки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Отмечается, что на Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Украинские военные отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Уточняется, что на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать Россию возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 9 атак.

Украинцам поведали, что на Шахтерском направлении украинскими военными были отражены 2 атаки россиян южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

Военные рассказали, что на Запорожском направлении ВСУ отразили атаку России в районе Работино Запорожской области.

Также на Херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки Россия совершила 7 безуспешных штурмов позиций украинских военных.

Кроме этого, стало известно, что украинская авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава России.

Ранее президент Чехии сделал скандальное заявление по поводу украинских территорий.