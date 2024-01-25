В ФРГ анонсировали для Украины дополнительные ЗРК IRIS-T и 80 танков Leopard

Германия планирует в 2024 году обучить минимум 10 тысяч солдат ВСУ, а также продолжить поставки Украине танков и другой техники. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает немецкое издание Tagesspiegel в среду, 24 января.

Главным приоритетом помощи Украине остаются системы ПВО, отметил немецкий чиновник. Он также напомнил, что Берлин возглавляет коалицию стран-партнеров, занимающихся вопросами укрепления противовоздушной обороны Украины.

Он отметил, что Германия намерена в этом году передать Украине дополнительные зенитные комплексы IRIS-T и зенитные самоходки Gepard.

По его словам, Берлину следует ускорить производство вооружений и последний готов взять на себя эту задачу.

Министр обороны ФРГ обещает Киеву дополнительные поставки артиллерии и артиллерийских боеприпасов и более 80 танков Leopard 1.

Чиновник также пообещал поставки бронетранспортеров, инженерных танков, включая мостоукладчики, 450 защищенных машин, систем разминирования, беспилотников, радаров и разведывательных систем.

Напомним, министр обороны Германии неоднозначно высказался по поводу военной помощи Украине.