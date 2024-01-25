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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 379 610 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 379 610 солдат

Александр Панько
25.01.24 09:59
109
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 379 610 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 25 января.

Сообщается, что погибли уже 379 610 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 257 танков, 11 621 боевая бронированная машина, 9 067 артиллерийских систем, 972 РСЗО, 660 средств ПВО, 331 самолет, 324 вертолета, 7 033 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 844 крылатые ракеты, 23 корабля/катера, одна подлодка, 12 044 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 420 единиц специальной техники.

Ранее президент Чехии сделал скандальное заявление по поводу украинских территорий.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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