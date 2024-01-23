Лина Бороздина: украинка из США полетит в космос

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями
В Кремле цинично прокомментировали утренний ракетный удар по Украине
Хакеры оставили часть Львова без отопления и горячей воды
В Киеве после ракетной атаки на некоторых улицах перекрыли движение транспорта
Стали известны последствия сегодняшнего массированного ракетного удара оккупантов по Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 377 820 солдат
Украина на 50 лет запретит российские грузовики, поезда, корабли и самолеты
Зеленский заявил о новом пакете военной помощи от Польши
Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям для Украины
Зеленский оценил потребности в мобилизации
В Одессе задержали сына скандального бизнесмена Игоря Гринкевича