Лина Бороздина: украинка из США полетит в космос

Уроженка Одессы Лина Бороздина полетит в космос. Полет стартует с космодрома «Америка» в Нью-Мексико 26 января.

Американская ученая-эмигрантка из Украины Бороздина говорит, что готовилась к полету 18 лет.

На сайте американской компании Virgin Galactic указан астронавт «из Украины и Лас-Вегаса». На рукаве костюма Лины Бороздиной нашиты флаги США и Украины.

В космосе Лина Бороздина проведет 90 минут, в том числе несколько минут — в невесомости.

Самолет поднимет космический корабль в небо, затем корабль отделится и запустит ракетный двигатель на 60 секунд — пока корабль не выйдет за пределы земной атмосферы.