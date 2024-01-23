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Новости > Б/у Tesla бьют рекорды по продажам в Украине

Б/у Tesla бьют рекорды по продажам в Украине

Агата Кловская
22.01.24 19:37
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Б/у Tesla бьют рекорды по продажам в Украине
В Украине наблюдается «удивительный бум» на автомобили Tesla. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
 
Рост в сравнении с довоенным уровнем — примерно в десять раз.
 
По итогам 2021 года в стране был зарегистрирован всего 8541 владелец электокара. По состоянию на 1 января 2023 года их было уже 46 830. А в конце ноября, по данным профессиональных ассоциаций, число регистраций почти удвоилось и достигло 83 116.
 
Заявляется, что этот рост достигнут за счет рынка подержанных авто. Но и на нем цены на «Теслу» немалые — 25-30 тысяч долларов, что весьма недешево, учитывая, что за такие деньги можно купить новый автомобиль на бензиновом двигателе.
 
Нардеп Юлия Клименко объясняет изданию, что многие пересели на «Теслы» после того, как в Украине начались перебои с топливом.
 
Однако, даже за 2023-й год, когда таких проблем уже не было, число владельцев «Теслы» продолжало расти.

Тэги: авто, Teslа

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