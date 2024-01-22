Евгений Хаит: внезапно умер один из создаталей шоу «Голые и смешные»

Умер одесский актер и сценарист, известный по «Джентльмен-шоу», Евгений Хаит. Об этом сообщил его друг, народный артист Украины и депутат Одесского горсовета Олег Филимонов.

Также Евгений Хаит работал сценаристом шоу «Голые и смешные», которое выходило на телеканале ICTV.

Филимонов указал, что Евгений Хаит, которому было 58 лет, 21 января умер внезапно, от сердечного приступа.