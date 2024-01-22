Глава МИД Венгрии неоднозначно высказался о помощи Украине во время войны

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто оценил перспективы предоставления помощи Украине во время войны. Говорит, что будет непросто.

Так, он отметил: «Будут жесткие дискуссии, потому что в Брюсселе, к сожалению, партия войны предлагает нам взять на себя обязательства по поставкам оружия Украине на много лет вперед – пока пять миллиардов евро».

Чиновник добавил: «Год новый, а военный психоз тот же».

При этом Петер Сийярто считает, что у продолжающейся войны нет решения на поле боя.

Резюмируется, что продолжение конфликта несет только разрушение и потери.

Ранее президент Венгрии призвала договариваться с Россией.