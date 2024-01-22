Стало известно, почему после простуды наваливается усталость

Выяснилось, почему после простуды люди ощущают усталость. Об этом поведали эксперты.

Опрос провели американский производитель эфирных масел Olbas и популярный врач Роджер Хендерсон.

Ими были собраны данные о специфике дыхания во время сна двух тысяч человек.

Так, людей попросили рассказать, как часто они дышат через рот во сне, и уточнить, страдают ли они хронической заложенностью носа.

Оказалось, что почти каждый третий участник, дышащий ртом во сне (31% опрошенных), часто испытывает заложенность носа.

При этом лишь 15% участников, которые почти всегда дышат носом во время сна, рассказали о заложенности.

Специалисты говорят, что привычка дышать ртом может вызвать ряд проблем со здоровьем.

Объясняется, что подобное дыхание приводит к поступлению в организм недостаточного количества кислорода.

Сообщается, что после пробуждения человек может ощущать усталость, снижение работоспособности.

Кроме этого, неправильное дыхание может стать причиной пересыхания слизистых оболочек рта, что повышает риск развития кариеса и заболеваний десен.

Информируется, что часто привычка дышать ртом появляется у людей во время простуды, когда нос заложен, которая может сохраняться после выздоровления, негативно влияя на качество сна и самочувствие при пробуждении.

Уточняется, что также причиной ротового дыхания является искривление носовой перегородки. Чтобы стимулировать дыхание носом, рекомендуется воспользоваться сосудосуживающим спреем и спать, лежа на спине.

Резюмируется, что нос обеспечивает очистку воздуха от пыли и других мелких частиц, а также нагревает его до необходимой для организма температуры. Из-за этого носовое дыхание является естественным и более безопасным.

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