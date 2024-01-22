Украина на 50 лет запретит российские грузовики, поезда, корабли и самолеты

Кабинет министров в десятидневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком 50 лет секторальных санкций против России. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 января 2024 г. № 39-р.

Документом предлагается:

— запрещение прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица — резиденты РФ;

— запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ;

— запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет по железным дорогам РФ.

Также предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины:

— судов под флагом Российской Федерации;

— судов, собственником/судовладельцем которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане Российской РФ, физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;

— судов, которые заходили в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;

— судов, находящихся под наблюдением учреждения «Русский морской регистр судоходства» (Russian Maritime Register of Shipping’s) и учреждения «Русский речной регистр» (Russian River Register).

Напомним, РФ стала наиболее подсанкционной страной в мире.