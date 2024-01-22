Ситуация с электричеством: энергетики обнадежили украинцев

Стало известно, как обстоят дела с электричеством в Украине на понедельник, 22 января. Сообщение Минэнерго.

Было сказано, что дефицита электроэнергии в энергосистеме нашей страны не наблюдается.

При этом в резерве у Украины есть шесть единиц генерирующего оборудования теплоэлектростанций, которые при необходимости будут подключены к сети.

Информируется: «Из краткосрочного ремонта в работу выведен блок ТЭС, также в резерве два блока и четыре корпуса тепловой генерации, которые будут подключены к сети при необходимости».

Подчеркивается: «Система сбалансирована. Графики отключений не применяются».

Резюмируется, что потребности потребителей покрывает собственное поколение, также планируется импорт электроэнергии.

Ранее мы писали, что энергетики продолжают возвращать электричество украинцам.