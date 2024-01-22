Дроны приостановили работу топливного комплекса в Усть-Луге на несколько недель или даже месяцев, — Reuters

Российская компания «Новатэк», скорее всего, возобновит масштабную деятельность на своем перерабатывающем комплексе в Усть-Луге и терминале в Балтийском море в течение нескольких недель после атаки дронов. Об этом сообщает Reuters.

«Новатэк» заявил 21 января, что был вынужден приостановить некоторые операции на огромном терминале по отгрузке топлива в Балтийском море и «технологический процесс» на комплексе из-за пожара. По цели отработали беспилотники СБУ.

Газета «Коммерсантъ» также сообщила, что в результате инцидента были повреждены два водохранилища и насосная станция.

«Мы считаем, что завод, скорее всего, вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев», — отмечают аналитики московской брокерской компании БКС.

Комплекс получает газовый конденсат, разновидность легкой нефти, для переработки около 7 миллионов тонн в год с Пуровского завода в Западной Сибири для дальнейшего производства нефтепродуктов, таких как нафта, авиакеросин и газойль.

Аналитики также говорят, что «Новатэк» теперь будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.

Инвестбанк «Синара» заявил, что из-за инцидента может пострадать четверть доходов «Новатэка».

Россия экспортировала в Азию рекордный объем нафты, используемой для производства нефтехимической продукции, которая в конечном итоге превращается в пластмассы и полиэфирные волокна, в Азию после введенного в феврале эмбарго Европейского Союза на российские нефтепродукты.

По данным LSEG, в 2023 году из порта Усть-Луга, где расположено несколько точек сбыта экспорта сырьевых товаров, в Азию было отправлено 5,2 млн тонн нафты, из них 2,8 млн тонн поступило с терминала «Новатэка».

Напомним, в ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв.