В Кировоградской области дети погибли жуткой смертью

В селе Александровка Петровской СТГ (Кировоградская область) произошла страшная трагедия. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что с субботы, 20 января, тут ищут ребенка, утонувшего в реке Ингулец.

При этом труп еще одного восьмилетнего мальчика уже найден. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в понедельник, 22 января.

Спасатели говорят, что к ним обратилась местная жительница, которая видела двоих детей, находившихся на льду реки.

Женщина поведала, что через некоторое время оба ребенка исчезли.

После этого на место происшествия было направлено отделение спасателей 32 пожарно-спасательной части пгт Петрово.

Накануне, в воскресенье, 21 января, на место происшествия направлено водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Кировоградской области.

Сказано: «В 09-29 тело мальчика 2015-го года рождения было изъято из водоема. Поиски второго ребенка продолжаются».

Сейчас причину и обстоятельства гибели ребенка устанавливают специалисты.

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