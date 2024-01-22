Стало известно, сколько Украина потратила на безопасность и оборону в прошлом году

Министерство финансов поведало, сколько денег было потрачено на сектор безопасности и обороны в 2023-м году в Украине. Появились официальные цифры.

Сообщается, что это 1,844 триллиона гривен или 60,8% расходов общего фонда государственного бюджета нашей страны.

Подчеркивается, что данные расходы финансируются исключительно за счет налоговых поступлений.

Уточняется, что эти средства были направлены на денежное довольствие для военнослужащих, полицейских; приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания; медицинское обеспечение; и остальные виды издержек.

Сообщается, что в прошлом году общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 3,034 триллиона гривен.

Больше всего было направлено:

- 1 триллион 223,2 миллиарда гривен на оплату труда или 40,3% от общего объема расходов. На денежное содержание военнослужащих направлено 943,8 миллиарда гривен (в декабре 107,8 миллиарда гривен);

- 762,7 миллиарда гривен на оплату использования товаров и услуг или 25,1% от общего объема расходов. В том числе:

516,8 миллиарда гривен для поддержки ВСУ. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

139,4 миллиарда гривен перечислено Национальной службой здоровья на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

- 527,8 миллиарда гривен на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 17,4% от общего объема расходов. Среди них:

271,9 миллиарда гривен на трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

173,9 миллиарда гривен для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

- 247,6 миллиарда гривен на обслуживание государственного долга или 8,2% от общего объема;

- 148,6 миллиарда гривен на трансферты местным бюджетам или 4,9% от общего объема.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины существенно выросли в прошлом году.