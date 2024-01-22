Зеленский оценил потребности в мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать в армию полмиллиона человек. Об этом он сказал в интервью телеканалу Channel 4 News, обнародованном в воскресенье 21 января.

«Я лично на сегодняшний день не вижу пока потребности мобилизовать полмиллиона людей. Я считаю так. Не потому что, мне хочется как-то ответить и кому-то понравиться... Просто это не только жизнь, жизнь — это номер один. А вторая история — это есть соответствующие действия и соответствующие операции. И поэтому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать», — сказал глава государства.

Третьим немаловажным фактором, по мнению Зеленского, является финансовое обеспечение мобилизованных. Он отметил, что эти нужды обеспечивают не западные партнеры, а бюджет Украины.

«Поэтому когда мы говорим полмиллиона, нам нужно думать. Есть запрос, нужно правильно все считать», — добавил глава государства.

Также Зеленский повторил свои недавние слова о том, что мобилизация в Украине — это, прежде всего, вопрос справедливости. Несправедливо обходить тех защитников, кто на фронте с начала полномасштабной войны и кому нужен отдых.

Напомним, украинцам рассказали, как обстоят дела с мобилизацией сегодня.