В Запорожье мужчина убил женщину на улице, после чего застрелился

В одном из скверов Запорожья мужчина дважды выстрелил в женщину, а затем покончил жизнь самоубийством. Пострадавшая скончалась от полученных ранений, сообщила Нацполиция в воскресенье, 21 января.

«Сегодня утром в сквере Пограничников Александровского района произошла стрельба. О событии в дежурную часть отдела полиции № 2 сообщила ставшая свидетелем женщина. По словам заявительницы, неизвестный мужчина дважды выстрелил в прохожую женщину и пока еще находится неподалеку», — говорится в сообщении.

Когда на место прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Увидев стражей порядка, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя.

Медики пытались реанимировать пострадавшую, но она скончалась в карете скорой.

На месте работают полицейские и криминалисты. Устанавливаются подробные происшествия и личности погибших.

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