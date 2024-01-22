Трамп обещает «закончить войну» в Украине еще до своей инаугурации

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить войну в Украине еще до своей инаугурации — еще до того, как официально войдет в Овальный кабинет. Об этом он заявил на встрече с поклонниками в штате Нью-Гэмпшир.

«Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Возобновим мир с помощью решительности», — заверил политик.

Он добавил, что Европе «придется увеличить расходы на Украину до уровня США». Он упрекнул Европу, что «дала Украине в 10 раз меньше денег, чем США».

Напомним, Трамп сделал неоднозначное признание о Путине.