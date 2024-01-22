Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В ГУР назвали главного поставщика оружия России

В ГУР назвали главного поставщика оружия России

Александр Панько
22.01.24 12:23
133
В ГУР назвали главного поставщика оружия России

Северная Корея является самым крупным поставщиком оружия для России. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times, обнародованном в воскресенье, 21 января.

По его словам, на войне в Украине россияне тратят больше оружия и боеприпасов, чем могут производить, в то же время они борются с контролем качества.

«Именно этим объясняется поиск Россией оружия в других странах», — сказал руководитель ГУР.

По данным Буданова, сейчас КНДР является самым крупным поставщиком оружия для российской армии.

«Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть», — заявил он, добавив, что без помощи КНДР ситуация была бы катастрофической для россиян.

При этом руководитель ГУР отметил, что россияне хотели бы не полагаться на внешнюю помощь, потому что для них «это всегда считалось ниже их, это унижение».

Как отметил Буданов, еще одна проблема, стоящая перед Россией — это живая сила. Сейчас Кремль теряет столько или даже больше войск, чем может набрать.

Напомним, РФ применяла в Украине баллистические ракеты, полученные от КНДР.

Тэги: Россия, оружие, КНДР, Кирилл Буданов

Комментарии

Статьи

20.01.24 10:46

Хуситы VS США, ЕС и Великобритания: кто кого? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями
18.01.24 14:58

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Что будет с курсом доллара в 2024 году: прогноз эксперта
Что будет с курсом доллара в 2024 году: прогноз эксперта
Соня Морозюк: украинская художница резко передумала выходить замуж за сына коррупционера
Соня Морозюк: украинская художница резко передумала выходить замуж за сына коррупционера
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.01.24 13:52

В Кировоградской области дети погибли жуткой смертью

22.01.24 13:43

Зеленский оценил потребности в мобилизации

22.01.24 13:39

Стало известно, сколько Украина потратила на безопасность и оборону в прошлом году

22.01.24 13:19

В Запорожье мужчина убил женщину на улице, после чего застрелился

22.01.24 12:55

Буданов рассказал о состоянии здоровья своей жены после отравления

22.01.24 12:46

Трамп обещает «закончить войну» в Украине еще до своей инаугурации

22.01.24 12:43

Крупный словацкий политик заявил, что война в Украине началась из-за НАТО

22.01.24 12:32

Британцы предупредили, что резко отказываться от алкоголя нельзя

22.01.24 11:58

Зеленский рассказал о ближайших приоритетах Киева

22.01.24 13:43

Зеленский оценил потребности в мобилизации

22.01.24 11:33

В Одессе задержали сына скандального бизнесмена Игоря Гринкевича

20.01.24 10:18

Магнитные бури на февраль 2024

19.01.24 19:21

Электронные повестки в Украине все-таки будут?

19.01.24 15:15

РФ на лето может планировать большое наступление. В том числе на Киев и Харьков, — FT

19.01.24 14:35

Стало известно, когда заработает Е-кабинет военнообязанного

19.01.24 13:47

Россия стянула к северной границе Украины более 20 тысяч военных

19.01.24 12:47

В Украине без света находятся более 400 населенных пунктов

19.01.24 10:27

Украина хочет организовать разговор между Зеленским и Си

19.01.24 09:15

Игорь Мазепа: задержан известный украинский бизнесмен

16.01.24 13:46

В одном из регионов Украины зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

16.01.24 14:20

Украинцам поведали, как обстоит ситуация с коронавирусом

17.01.24 12:37

Стало известно, какие гибридные автомобили популярны у украинцев

16.01.24 08:52

Назван лучший футболист 2023-го года по версии ФИФА

15.01.24 16:47

В Минздраве рассказали, какие продукты улучшают психическое здоровье

17.01.24 16:05

В Украине существенно снизился уровень официальной безработицы

16.01.24 16:57

В Украине обновили экзамен на получение водительских прав

16.01.24 09:25

В Киеве дотла сгорела маршрутка

17.01.24 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 372 820 солдат

17.01.24 10:33

Билл Гейтс дал очередной резонансный прогноз

Фото и Видео
Зеленский рассказал о ближайших приоритетах Киева
Зеленский рассказал о ближайших приоритетах Киева
Зеленский рассказал о ближайших приоритетах Киева
Зеленский рассказал о ближайших приоритетах Киева
Майкл (2025): дата выхода и первый кадр из фильма о Майкле Джексоне
Майкл (2025): дата выхода и первый кадр из фильма о Майкле Джексоне
Почему в последнее время стали так популярны стримы с животными?
Почему в последнее время стали так популярны стримы с животными?
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Ники Хейли: конкурент Трампа изменяла своему мужу
Ники Хейли: конкурент Трампа изменяла своему мужу
Леонардо да Винчи создал первый в мире «спутниковый снимок»
Леонардо да Винчи создал первый в мире «спутниковый снимок»
Мастер и Маргарита (2024): трейлер, дата выхода и первые отзывы о новой экранизации романа Булгакова
Мастер и Маргарита (2024): трейлер, дата выхода и первые отзывы о новой экранизации романа Булгакова
Как украинские военные на «передке» ходят в туалет?
Как украинские военные на «передке» ходят в туалет?
Электронные повестки в Украине все-таки будут?
Электронные повестки в Украине все-таки будут?
За журналистами Bihus.Info следили несколько десятков человек
За журналистами Bihus.Info следили несколько десятков человек
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.