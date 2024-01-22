В ГУР назвали главного поставщика оружия России

Северная Корея является самым крупным поставщиком оружия для России. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times, обнародованном в воскресенье, 21 января.

По его словам, на войне в Украине россияне тратят больше оружия и боеприпасов, чем могут производить, в то же время они борются с контролем качества.

«Именно этим объясняется поиск Россией оружия в других странах», — сказал руководитель ГУР.

По данным Буданова, сейчас КНДР является самым крупным поставщиком оружия для российской армии.

«Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть», — заявил он, добавив, что без помощи КНДР ситуация была бы катастрофической для россиян.

При этом руководитель ГУР отметил, что россияне хотели бы не полагаться на внешнюю помощь, потому что для них «это всегда считалось ниже их, это унижение».

Как отметил Буданов, еще одна проблема, стоящая перед Россией — это живая сила. Сейчас Кремль теряет столько или даже больше войск, чем может набрать.

Напомним, РФ применяла в Украине баллистические ракеты, полученные от КНДР.