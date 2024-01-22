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Новости > Британцы предупредили, что резко отказываться от алкоголя нельзя

Британцы предупредили, что резко отказываться от алкоголя нельзя

Александр Панько
22.01.24 12:32
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Британцы предупредили, что резко отказываться от алкоголя нельзя

Как оказалось, резкий отказ от алкоголя опасно. Об этом поведали клинический фармаколог Лейла Ханнбек и медицинский сотрудник Alcohol Change UK Джули Саймс. По их словам, это может привести к ухудшению физического и психического здоровья.

Поясняется, что при сильной алкогольной зависимости отказ от спиртного может стать причиной тошноты и рвоты, дрожи, бессонницы, беспокойства, учащенного сердцебиения, депрессивных состояний и галлюцинаций.

При этом, как уточняется, полный отказ от алкоголя вреден особенно в состоянии абстиненции, после завершения запойного статуса.

Эксперты говорят, что так происходит потому, что алкоголь действует как депрессант, снижая активность нервной системы.

Информируется, что резкое прекращение такого воздействия может быть вредно для физического и психического здоровья.

Поясняется, что признаками алкогольной зависимости является неспособность остановиться после употребления двух напитков, чувство потери контроля над поведением во время употребления алкоголя и осознание его негативного влияние на здоровье, психическое состояние и социальную сферу жизни.

Впрочем, подчеркивают специалисты, отказ от алкоголя может стать первым шагом для улучшения самочувствия.

Резюмируется, что эффективнее и безопаснее будет начать здоровый образ жизни под руководством нарколога.

Ранее американские ученые поведали о смертельном вреде алкоголя.

Тэги: алкоголь, здоровье, мир

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